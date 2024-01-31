Британія готова відправити свій авіаносець у Червоне море

Велика Британія готова відправити до Червоного моря авіаносець, щоб протидіяти атакам з боку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів, повідомляє Європейська правда.

Корабель Королівських ВМС готовий замінити американський авіаносець USS Dwight D Eisenhower, коли той повернеться до США.

Британський міністр збройних сил Джеймс Хіппі заявив, що Велика Британія може "співпрацювати з американцями" і "закрити прогалину" в Червоному морі.

За словами Хіппі, американський авіаносець на прізвисько "Айк" незабаром має повернутися до США.

"Ейзенхауер" не може залишатися там вічно, і тому важливо просто підтримувати присутність авіаносця в регіоні, де ми могли б співпрацювати з американцями, щоб забезпечити відповідний потенціал" , – сказав він.

Міністр додав, що авіаносці Королівських ВМС можуть бути використані, "коли "Ейзенхауер" повернеться додому... якщо ми будемо потрібні, щоб заповнити прогалину в розгортанні американських сил".

Британія має два авіаносці, призначені для винищувачів F-35. Один з них – "Принц Уельський" (HMS Prince of Wales), який, у разі розгортання, проведе свою першу бойову операцію. Інший – HMS Queen Elizabeth, який вже одного разу побував в бойовій місії.

Раніше повідомлялося, що британські військові кораблі не можуть атакувати об'єкти бойовиків-хуситів на суші через брак вогневої потужності.

Напади підтримуваних Іраном хуситів на кораблі в Червоному морі, на яке припадає половина глобальної морської торгівлі, вже вплинули на ціни в багатьох країнах. Також зросли побоювання, що наслідки війни Ізраїлю проти ХАМАС можуть дестабілізувати Близький Схід.