До бюджету надійшли 32 млн, конфіскованих в Дерипаски та Сальдо

До державного бюджету надійшли 32 мільйони гривень конфіскованих коштів підсанкційних осіб. Про це заявив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет. Мова йде про власні кошти таких колаборантів, як Ворон та Сальдо, і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски" , - йдеться у повідомленні.

За словами Коваля, це стало можливим завдяки спільній роботі уряду, Мінʼюсту, ФМДУ, правоохоронних органів та судової ланки. Фонд держмайна, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року ВАКС ухвалив рішення у справі за другим позовом Міністерства юстиції України про застосування санкцій щодо колаборанта Володимира Сальдо.