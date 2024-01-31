Український безпілотник атакував НПЗ у Санкт-Петербурзі – джерело в ГУР

Цієї ночі український дрон впав на території Невського НПЗ у російському Санкт-Петербурзі. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони. Про це повідомило джерело в спецслужбах, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як пояснив співрозмовник, росіяни намагались збити український БПЛА з комплексу С-400 - це найпотужніша система ППО, що є в арсеналі ворога. Проте збиття не виявилось ефективним - дрон все одно упав на території Невського НПЗ.

"Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі" , - пояснило джерело.

За інформацією видання, за операцією стоїть ГУР МО.

Нагадаємо, сьогодні низка російських Telegram-каналів написали про падіння дрона на території нафтопереробного заводу "Невский мазут" в Санкт-Петербурзі.

Попередньо, вибух на НПЗ почули близько 04:00. Росіяни стверджують, що хоч дрон і "вдалося збити", від його падіння все ж було пошкоджено кілька цистерн та автівок.

Також на території заводу сталася пожежа, яку буцімто "швидко загасили". Постраждалих, традиційно, за даними росмедіа, "немає".

Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план "Килим".