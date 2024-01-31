США посилюють ППО на базі в Йорданії після загибелі військових – CBS

США направляють додаткові засоби протиповітряної оборони на базу на північному сході Йорданії, де нещодавно внаслідок атаки безпілотника загинули троє американських військових, десятки були поранені.﻿ Про це каналу CBS розповів неназваний американський посадовець, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовника каналу, раніше ця база не була об’єктом атак, тому її ППО не така сильна, як на американських базах в Іраку і Сирії, які перебувають під постійною загрозою нападу з жовтня.

Система ППО, що прямує на американську базу, призначена для перехоплення безпілотників, зазначає телеканал.

Напередодні у Білому домі заявили, що не прагнуть війни з Іраном після того, як троє військових США загинули та понад 40 були поранені внаслідок удару безпілотника по їхній базі в Йорданії.