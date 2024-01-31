У Байдена сподіваються на повернення лідерства США в питанні допомоги України

У Білому домі сподіваються, що Сполучені Штати повернуть собі лідерство в питанні підтримки України в її захисті від агресії РФ. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на борту літака Air Force One, який летів з американським президентом Джо Байденом до Флориди, повідомляє Європейська правда.

"Ми сподіваємося – і Президент все ще сподівається, що ми зможемо отримати (від Конгресу) це додаткове фінансування, і ми зможемо повернутися до ролі світового лідера в підтримці України" , – зазначив представник Білого дому.

Відповідаючи на питання, як в адміністрації президента США сприймають те, що деякі європейські лідери висловлюються більш песимістично щодо надання Вашингтоном допомоги Києву, Кірбі сказав, що "навряд чи їх можна звинувачувати, коли вони дивляться на те, що відбувається" в Конгресі.

"Навряд чи можна звинувачувати інших лідерів у всьому світі в тому, що вони думають про те, які інші рішення вони мають ухвалити зараз, виходячи з невизначеності щодо того, чи зможуть США це подолати" , – зауважив він.

За його словами, це вказує на те, що американське лідерство має значення.