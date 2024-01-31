У МЗС Польщі звернулися до Заходу: "Іскандери" можуть долетіти до Берліна
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія загрожує Німеччині та іншим країнам Європи, а також закликав посилити допомогу Україні. Про це він повідомив під час візиту до Берліна, повідомляє Ліга.net.
За його словами, партнери України мають діяти швидко, оскільки вона перебуває під тиском, а Німеччина посилила допомогу Києву.
"Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але РФ лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якби американці відмовилися від допомоги, ми б опинилися перед дилемою: замінити Америку і подвоїти наші зусилля або дозволити завоювати Україну", — сказав Сікорський.
Він зазначив, що диктатор Володимир Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії.
"А коли він погрожує якійсь країні, він робить це серйозно. Дуже часто ми не сприймали його належним чином. Тепер російські танки в Білорусі, Росія перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кенігсбергом, ракети "Іскандер" можуть досягти Берліна", – заявив дипломат.