У МЗС Польщі звернулися до Заходу: "Іскандери" можуть долетіти до Берліна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія загрожує Німеччині та іншим країнам Європи, а також закликав посилити допомогу Україні. Про це він повідомив під час візиту до Берліна, повідомляє Ліга.net.

За його словами, партнери України мають діяти швидко, оскільки вона перебуває під тиском, а Німеччина посилила допомогу Києву.

"Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але РФ лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якби американці відмовилися від допомоги, ми б опинилися перед дилемою: замінити Америку і подвоїти наші зусилля або дозволити завоювати Україну" , — сказав Сікорський.

Він зазначив, що диктатор Володимир Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії.