Прем'єр Польщі заявив про можливість дострокових виборів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заговорив про можливість дострокових парламентських виборів, якщо його проєкт бюджет буде заблокований, повідомляє Європейська правда.

Як зазначає агентство, коментарі Туска є ультиматумом президенту Анджею Дуді, який може подати закон про бюджет на 2024 рік до Конституційного трибуналу Польщі, а не затвердити його, фактично заблокувавши перший великий законодавчий пакет нового прем'єр-міністра.

"Якщо президент Дуда хоче якимось чином перешкодити уряду виплачувати людям гроші, то, можливо, я і мої партнери по коаліції приймемо рішення негайно скоротити термін повноважень парламенту і призначити нові вибори" , – сказав Туск.

За словами польського прем’єра, направлення бюджету, який включає низку підвищень заробітної плати для працівників державного сектору, в тому числі вчителів, до суду було б "нераціональним".

Зі свого боку, Дуда 17 січня заявляв, що сподівається підписати бюджет "без жодних проблем", а також виключив можливість дострокових виборів.