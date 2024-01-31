Орбан непублічно визнавав, що не зможе перешкодить вступу України в ЄС – ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час дебатів за зачиненими дверими у парламенті навесні 2023 року заявив, що Будапешт не зможе перешкодити вступу України в Євросоюз. Про це пише Telex з посиланням на неназвані джерела, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, під час непублічного засідання парламенту Орбан зазначив, що, хоча він вірить, що Угорщина може досягти певних результатів, вона не зможе створити суттєвих перешкод для вступу України до ЄС.

Як йдеться у матеріалі, угорський прем'єр вказав, що попри заперечення Будапешта, членство України в ЄС "проштовхнуть через нас відносно швидко".

За словами джерел, знайомих з деталями зустрічі, Орбан повідомив її учасникам, що, згідно з даними розвідки, США пообіцяли Києву, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться до кінця 2023 року.

Згідно з даними видання, під час закритих дебатів він заявив, що Будапешт наполягатиме на тому, щоб Україна відновила права, якими угорська меншина користувалася до 2015 року.

Прем'єр вказав, що жодних інших нових пропозицій щодо захисту меншини не буде прийнято, оскільки неможливо знати, як вони працюватимуть на практиці, переказують його слова джерела.