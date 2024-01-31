Маск може втратити статус найбагатшої людини

Суд у Делавері, США, визнав недійсною угоду між Tesla та її гендиректором Ілоном Маском про платіжний пакет розміром $56 млрд. Винагорода, отримана у 2018 році, допомогла Маску стати найбагатшою людиною у світі, повідомляє Ліга.net.

Суддя назвала винагороду "незбагненною сумою, яка є несправедливою щодо акціонерів". Акціонер Tesla Річард Торнетта подав позов, де звинуватив автовиробника в порушенні своїх довірчих обов'язків через схвалення пакета, який несправедливо збагачує його виконавчого директора.

Суддя Кетлін Маккормік написала в рішенні, що Маск "користувався тісними зв’язками" з директорами, які відповідали за переговори щодо його компенсацій. Суддя також розповіла про те, що Маск володів 21,9% акцій автовиробника, коли велися переговори про пакет. Водночас правління компанії ніколи не ставило питання про цю винагороду.

Маккормік наказала Tesla та її акціонерам виконати рішення та скасувати угоду. Проте рішення судді підлягає оскарженню.

У відповідь на рішення суду Маск написав у Twitter: "Ніколи не реєструйте свою компанію в штаті Делавер ".

Він також опублікував опитування, у якому фоловерів запитували, чи варто Tesla змінити штат реєстрації на Техас, де розташована її фізична штаб-квартира.