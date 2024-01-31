За ексголову Верховного суду Князєва внесли 18 млн грн застави – ЗМІ
За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли 18,16 млн грн застави. Про це розповіли співрозмовники в антикорупційних правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.
За словами джерел, заставу за Князєва уже внесли. Наразі триває відповідна процедура і невдовзі він зможе вийти з СІЗО.
Напередодні ВАКС продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 березня і зменшив розмір застави з 20 мільйонів гривень до 18 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 30 січня суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.
До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 млн грн, до 20 млн грн.
26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно.