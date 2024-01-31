До України приїхала заступниця держсекретаря США
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, прибула з візитом до Києва, повідомляє Європейська правда.
Посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала фото зустрічі Нуланд на залізничному вокзалі у Києві.
Вона зазначила, що у заступниці держсекретаря заплановані зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами.
Брінк додала, що візит Нуланд відбувається, щоб "підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".