До України приїхала заступниця держсекретаря США

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, прибула з візитом до Києва, повідомляє Європейська правда.

Посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала фото зустрічі Нуланд на залізничному вокзалі у Києві.

Вона зазначила, що у заступниці держсекретаря заплановані зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами.

Брінк додала, що візит Нуланд відбувається, щоб "підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".