Поляки в опитуванні розповіли про ставлення до біженців з України

У Польщі змінюються настрої суспільства щодо біженців із України. Позитивне ставлення до українців зберігають третина поляків. Водночас кожен п'ятий мешканець Польщі боїться, що українці можуть забрати робочі місця, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Про суттєву зміну ставлення поляків до українців, які приїхали до Польщі після початку війни, свідчать результати дослідження "Barometr Polskiego Rynku Pracy" від компанії Personnel Service.

Згідно з даними опитування, негативне ставлення до українців декларують 22% поляків. Це на 8% більше, ніж було у березні 2023 року.

Нейтральне ставлення до біженців мають 38% респондентів. Водночас у березні 2023 року таких відповідей було 46%.

Про позитивне ставлення до українців заявив майже кожен третій опитаний поляк.

Переважно позитивні настрої мають люди старші 55 років – 31% опитаних. Тоді як негативне ставлення найбільше висловлюють молоді поляки (25-34 роки) – 20% респондентів.

На погіршення ставлення до українців може впливати тривалу війну та допомога, висока інфляція, зазначають у Personnel Service.

"Поляки більше стали боятися, що українські працівники можуть забрати у них роботу, а 40% поляків асоціюють приплив громадян України на польський ринок праці зі зниженням темпів зростання заробітної плати" , – пояснює засновник компанії Кшиштоф Інґлот.

Результати дослідження свідчать, що 22% опитаних вважають, що українці можуть зайняти їхні робочі місця. Найбільше таких побоювань серед поляків 18-24 років (17%) та 25-34 років (15%). Водночас 69% опитаних не бояться втратити робочу через українців.