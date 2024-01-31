Кулеба про снаряди для України: Україна працює над різними варіантами

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над різними варіантами отримання необхідних боєприпасів. Про це він сказав в інтерв’ю BBC Newsnight, яке наводить пресслужба українського МЗС, повідомляє Європейська правда.

"Немає жодної ситуації, яка не має вирішення. Якщо ми не отримаємо достатню кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати" , – зазначив Кулеба.

Український міністр підкреслив, що якою б не була для партнерів ціна підтримки України, ціна владнання ситуації у світі у разі, якщо Україна не переможе, буде значно вищою.

"ЄC демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені" , – додав Кулеба.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.