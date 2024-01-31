Спікер Палати представників США пояснив відмову від угоди про кордон

Опір угоді щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою не є спробою допомогти Дональду Трампу у його передвиборчій кампанії. ﻿Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи є опір спікера угоді, над якою сьогодні працює Сенат, спробою допомогти колишньому президенту Трампу в його президентській кампанії, Джонсон відповів: "Ні, це абсурд. Ми несемо відповідальність за те, щоб виконувати свій обов'язок".

"Наш обов'язок - чинити правильно перед американським народом, захищати людей. Перше і найважливіше завдання федерального уряду - захищати громадян. Ми не робимо цього за президента Байдена (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.)" , - заявив Джонсон.

Як пише видання, республіканці в Палаті представників наполягають на тому, що будь-яка додаткова допомога Україні повинна бути схвалена лише за умови вирішення міграційних проблем на кордоні США та Мексики.

Тим часом Трамп закликав республіканців "укладати лише ту угоду, яка буде досконалою на кордоні" й відкидати будь-які пропозиції Сенату, "якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб зупинити вторгнення мільйонів і мільйонів людей".

Демократи, зі свого боку, звинуватили Трампа й республіканців в тому, що вони навмисно відкидають будь-яку угоду, щоб мати змогу балотуватися з цього питання у 2024 році і не дати Байдену перемогти в майбутніх президентських виборах.

Одне з основних положень угоди, відповідно до чуток, стосується повноважень виконавчої влади зупиняти міграцію, якщо кількість нелегальних перетинів кордону перевищує 5 000 на день. Республіканці вважають, що поріг повинен бути набагато нижчим.