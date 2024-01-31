ЄС запропонував продовжити безмитний режим торгівлі для України зі змінами

Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

Для України Єврокомісія пропонує продовжити пільгові умови торгівлі з призупиненням імпортних мит і квот ще на один рік, що має забезпечити підтримку української економіки в умовах війни.

Водночас у пропозицію включили "посилений запобіжник" для захисту інтересів європейських аграріїв.

"З цією метою, і зважаючи на значне зростання імпорту деякої аграрної продукції з України до ЄС у 2022-2023 роках, поновлені автономні торговельні заходи містять посилений механізм запобіжників. Це дозволяє швидке реагування у разі значних викривлень на ринку ЄС чи ринку однієї з країн-членів", – пояснюють у комюніке.

Для чотирьох видів продукції – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачається механізм "екстреного гальмування", щоби "стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів імпорту у 2022-2023 роках". Це означає, що у разі перевищення даних обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.

У цій же пропозиції Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити призупинення мит на імпорт з Молдови.

Пропозицію далі має розглянути Європарламент і Рада ЄС.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі ЄС з Україною діє з 4 червня 2022 року і продовжувався у 2023 році. Водночас, через невдоволення фермерів ЄС на кілька місяців 2023 року запроваджував тимчасові обмеження для деяких видів агропродукції, а окремі країни, зокрема Польща, продовжили їх і після скасування на рівні Євросоюзу, в односторонньому порядку.

Термін дії поточного продовження режиму торгівлі без мит і квот для України спливає 5 червня 2024 року, для Молдови – 24 липня 2024 року.

У Єврокомісії зазначають, що загальний імпорт з України до ЄС з жовтня 2022 до жовтня 2023 року зріс сягнув 24,3 млрд євро, тоді як на жовтень 2021 сягав 24 млрд євро.