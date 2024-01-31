Бронетехніка і ракети: Україна отримала від Німеччини нову допомогу

Уряд Німеччини ог﻿олосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого зокрема увійшли бронетранспортери і боєприпаси, повідомляє Європейська правда.

Оновлений перелік оприлюднено на сайті німецького уряду.

Згідно з оновленим списком, Україна отримала: