Бронетехніка і ракети: Україна отримала від Німеччини нову допомогу
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого зокрема увійшли бронетранспортери і боєприпаси, повідомляє Європейська правда.
Оновлений перелік оприлюднено на сайті німецького уряду.
Згідно з оновленим списком, Україна отримала:
- 24 бронетранспортери;
- чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206;
- ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
- понад 1000 155-мм боєприпасів;
- три танки для розмінування WISENT;
- мостоукладальник BEAVER із запчастинами;
- 14 мінних плугів;
- морська система розмінування, система супутникового спостереження, а також чотири автомобілі для прикордонних служб;
- 450 ланцюгів протиковзання, 194 тисячі пайків.