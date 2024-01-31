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Бронетехніка і ракети: Україна отримала від Німеччини нову допомогу

Бронетехніка і ракети: Україна отримала від Німеччини нову допомогу
Фото: Pixabay

Уряд Німеччини ог﻿олосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, до якого зокрема увійшли бронетранспортери і боєприпаси, повідомляє Європейська правда.

Оновлений перелік оприлюднено на сайті німецького уряду.

Згідно з оновленим списком, Україна отримала:

  • 24 бронетранспортери;
  • чотири гусеничні всюдиходи Bandvagn 206;
  • ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T SLS;
  • понад 1000 155-мм боєприпасів;
  • три танки для розмінування WISENT;
  • мостоукладальник BEAVER із запчастинами;
  • 14 мінних плугів;
  • морська система розмінування, система супутникового спостереження, а також чотири автомобілі для прикордонних служб;
  • 450 ланцюгів протиковзання, 194 тисячі пайків.

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