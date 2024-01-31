Власник "Хортиці" заперечує, що веде бізнес в РФ: "В СБУ натякали на хабар"

У справі проти власника алкогольного холдингу Global Spirits Євгена Черняка і його бізнесу є вже 12 фігурантів і щонайменше 5 епізодів, пов’язаних із нібито прихованою діяльністю в Росії. Сам бізнесмен заперечує звинувачення СБУ і натякає, що йому пропонували вирішити питання за гроші, повідомляє Українська правда.

В Україні Черняку інкримінують пособництво державі-агресору шляхом сплати податків в РФ, а в Росії – "фінансування тероризму" через допомогу Збройним силам України.

Служба безпеки України підозрює, що компанії Черняка, які вели бізнес у Російській Федерації, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну фіктивно передали іншій особі, а "вихід" Global Spirits із РФ зімітували.

До 24 лютого 2022 року алкогольний бізнес, який працював за ліцензією Global Spirits на російському ринку, через низку інших компаній належав кіпрській AMG-77 Investment Ltd. До 2007 року її контролював сам Євген Черняк, у 2007-2015-му – його син Олександр, а в 2015-2022 роках – його батько Олександр Черняк старший.

Кіпрській фірмі були підконтрольні: ООО "Родник и К" – лікеро-горілчаний завод у Митищі під Москвою, володіє торговими марками "Шустовъ" і "Мороша" в РФ, ООО "Русский север" – юрособа заводу у Вологді, до квітня 2022 року, ООО "Торговый дом "Мегаполис" – дистриб'юторська компанія. У матеріалах справи СБУ є інформація, що перелічені компанії контролюють троє синів Черняка.

Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну замість кіпрської компанії AMG-77 Investment Ltd їхнім новим власником став Олександр Беспалов. Він працював у холдингу Global Spirits з 2016 року, у 2020-му році був головою правління АО "Феодосийский завод коньяков и вин" і був юристом у вищезгаданих російських компаніях.

Співрозмовник у Global Spirits заявив, що Беспалов скористався можливістю "отримати все" і став одноосібним власником усіх активів холдингу на території РФ з відстрочкою розрахунку на 2 роки за ціну в розмірі 20% від тодішньої оцінки бізнесу – 500 мільйонів доларів. При цьому Беспалов так і не заплатив попереднім власникам за активи. Черняк пояснює це банкрутством заводів у Росії: мовляв, "без бренду це купа металобрухту".

У справі фігурує директор Global Spirits Олег Пігулевський – зараз військовослужбовець, підполковник, командир батальйону. Спершу СБУ запідозрило його у зраді через переписку з російським воякою – колишнім однокурсником. Проте за більш ніж рік розслідування Пігулевський так і не отримав офіційної підозри від СБУ.

"Копаючи" по Пігулевському, слідство вийшло на інших людей у Global Spirits.

Перші 4 підозрюваних з'явилися в червні 2023 року, серед них і син бізнесмена Олександр Черняк, якого оголошено в розшук. Останній "рейд" СБУ по компаніях та співробітниках Євгена Черняка відбувся наприкінці грудня 2023 року. Тоді підозри оголосили ще 7 фігурантам, серед яких був уже і власник холдингу.

За даними СБУ, російська компанія "Родник и К" платила за торгову марку компаніям Черняків після початку великої війни, оплати тривали щонайменше до січня 2023 року.

Один із доказів: юрист холдингу Владислав Голоскік у травні 2022 року надсилав у Узбекистан свіжі документи російських алкогольних компаній, хоча інформацію про нового власника Беспалова в російський реєстр юридичних осіб внесли 29 квітня 2022 року.

Другий епізод – про ймовірну поставку коньячного дистиляту з України в Росію через Азербайджан. У ньому підозру вручили менеджерці "Одеського коньячного заводу", яка нібито домовилася з керівником азербайджанського підприємства про це.

У грудні 2022 року вантажівка зі спиртним вирушила з "Одеського коньячного заводу" в Азербайджан. За даними, які надали джерела УП в СБУ, алкоголь виїхав з Одеси 21 грудня 2022, а поїхав з Азербайджана в Москву 21 лютого 2023.

Черняк заявив, що поставка на азербайджанський завод планувалася, але без подальшого руху на російський ринок. Більше того, за його словами, азербайджанський завод розірвав договір і повернув дистилят, тож фінансових оплат не було.

Третій епізод – "грузинський". Слідство вважає, що менеджмент Черняка протягом 2022 року організував поставки з Росії на орендований у Грузії завод спирту, пляшок, етикеток, закупорювальних кришок і декоративних елементів для пляшок. Постачали це все через "Родник и К". Черняк запевняє, що грузинський завод йому не належить, холдинг лише використовує його потужності.

На кінець січня 2024 року у справі налічується 12 фігурантів, але можуть з'явитися ще кілька підозрюваних і епізодів. Зокрема, СБУ розслідує ще ймовірну підробку актів податкових перевірок і зменшення зобов'язань перед бюджетом України на понад 40 мільйонів гривень. Про це Черняку не відомо.

Водночас, бізнесмен натякає на пропозицію хабара від силовиків:

"Протягом усього цього періоду через адвокатів і мені особисто лунали пропозиції, скажімо так, неюридично вирішити питання. Це були конкретні розмови з прізвищами та сумами, але я поки що не готовий про них говорити".

Натомість у СБУ запевняють, що це захист Черняка питав, що можна зробити зі справою і чи можна пом'якшити підозри в обмін на донат на ЗСУ, але бізнесмен не захотів визнавати провину.