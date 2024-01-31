ЗМІ: У кількох містах Криму лунають вибухи, окупанти оголосили тривогу

У Севастополі та біля міста Саки в окупованому Криму чули вибухи, окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та перекрила рух Кримським мостом, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "Суспільне" із посиланням на місцевих жителів, призначений Росією очільник окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, "Крим.Реалії".

"Суспільне" із посиланням на місцевих жителів повідомило про вибухи в Севастополі та біля міста Саки у Євпаторійському районі.

Перед цим окупаційна влада міста оголосила повітряну тривогу та перекрила рух Кримським мостом.

Оновлено: "Крим.Реалії" із посиланням на російські та кримські telegram-канали повідомляє про вибухи у Феодосії, Роздольному і Гвардійському. У російських telegram-каналах повідомляють про ймовірну роботу ППО Росії. Окупаційна влада Криму ситуацію поки не коментувала.