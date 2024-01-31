WP дізналось, у чому причина розбіжностей між Залужним та Зеленським

Джерела серед українських чиновників розповіли західним виданням, що розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли через різні позиції щодо мобілізації та невідповідності того, що потрібно армії і що вдалося отримати українським посадовцям від партнерів, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Washington Post.

Видання посилаючись на джерела у Києві повідомляє про розмову між Зеленським та Залужним і розбіжності, які виникли між президентом України та головнокомандувачем ЗСУ.

Зокрема, за словами високопосадовця, знайомого з цією розмовою, Зеленський повідомив Залужному, що звільняє його під час зустрічі в понеділок 29 січня.

За словами одного із джерел, під час розмови Зеленський сказав Залужному, що українці втомилися від війни, а міжнародні донори також уповільнили надання військової допомоги, тож, можливо, новий командувач омолодив би ситуацію.

Із виданням спілкувалися двоє осіб на умовах анонімності. За словами одного співрозмовника, очікується, що старші члени штабу Залужного також будуть відсторонені від посад.

За словами двох людей, знайомих з переговорами, розбіжності між Зеленським і Залужним загострилися через різні позиції щодо того скільки солдатів Україні потрібно мобілізувати 2024 року.

За словами співрозмовників, Залужний запропонував мобілізувати близько 500 000 військовослужбовців, а Зеленський вважає цю цифру непрактичною з огляду на дефіцит форми, зброї та тренувальних центрів, а також потенційні проблеми, пов'язані з рекрутингом.

Залужний відповів, що Україні вже не вистачає сил через зростаючі втрати і їй потрібно набрати 400 000 нових солдатів. Так як Росія планує мобілізувати стількох. Про це повідомила одна людина, знайома з розмовою.

За словами високопосадовця, Залужному запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує звільнитися з військової служби.

Іншим джерелом напруженості також називають те, що Залужний просив для українських військових, і тим, що політичні лідери Києва змогли отримати від союзників і партнерів.

Про це повідомило друге джерело, знайоме з ходом зустрічі 29 січня: "У розмовах з міністром оборони він каже: "Це не моя робота - отримати це, це ваша робота".

Передісторія: