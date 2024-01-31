Колишній голова Верховного Суду Князєв вийшов із СІЗО – джерело

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив поінформований співрозмовник УП у антикорупційних правоохоронних органах.

За словами джерела, ексглава Верховного Суду вийшов із СІЗО.

Тепер на нього поклали низку обов'язків: носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не відлучатися з Києва і тд.

Раніше 31 січня стало відомо, що за Князєва внесли заставу.

Напередодні ВАКС продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 березня і зменшив розмір застави.

30 січня суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

До цього йому вже 6 разів зменшували заставу. Попереднього разу, 21 грудня 2023 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави на 7 млн грн, до 20 млн грн.

26 грудня 2023 слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі. Строк для ознайомлення – до 1 березня включно.

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