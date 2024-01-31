У Міноборони Естонії назвали терміни постачання мільйона снарядів Україні

Передача обіцяного мільйона снарядів для України від країн Європейського союзу знову затримується. Тепер постачання хочуть завершити до кінця 2024 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра оборони Естонії Ханно Певкура у Twitter.

Він зазначив, що міністри оборони країн ЄС домовилися виконати свою обіцянку щодо постачання 1 мільйона снарядів для українських захисників.

"До кінця березня буде поставлено понад 0,5 млн снарядів. Понад 1,1 млн снарядів - до кінця 2024 року", - наголосив Певкур.

Міністр оборони уточнив, що виробничі потужності ЄС зростуть до 1,5 млн одиниць снарядів до кінця 2024 року.

Мільйон снарядів для України

Нагадаємо, ще у березні 2023 року країни Євросоюзу домовилися передати Україні мільйон снарядів. Постачання хотіли завершити спочатку до кінця 2023 року, а потім до березня 2024 року.

Але передача у встановлений термін так і не відбудеться, оскільки для цього не вистачає виробничих потужностей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже заявив, що якщо Україна не отримає необхідної кількості артилерійських боєприпасів з одного місця, то працюватиме, щоб забезпечити постачання з інших джерел.

Варто зауважити, що артилерійські снаряди є однією з ключових потреб українських захисників.