Україна провела черговий раунд переговорів з Італією щодо "гарантій безпеки"

Українська делегація провела черговий раунд переговорів з Італією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Співрозмовники розпочали обговорення структури проєкту відповідної угоди, її основних елементів та окремих тематичних блоків.

Учасники узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, у липні минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. А 12 січня Велика Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.

Також представники України та Канади провели черговий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди щодо безпекових зобов'язань між державами.