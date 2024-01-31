Європарламентарі закликали Орбана ухвалити рішення про допомогу Україні

Президенти більшості груп у Європарламенті у чіткому посланні до угорського прем’єра Віктора Орбана наголосили на потребі ухвалити рішення про допомогу Україні без зволікань, повідомляє Європейська правда.

З текстом послання ознайомилося видання Euractiv.

Правоцентристська Європейська народна партія, ліберальна партія "Оновити Європу", соціалісти і демократи, "Зелені" та націонал-консервативна партія "Європейські консерватори та реформісти", до якої потенційно може приєднатись партія Орбана, закликали лідерів ЄС домовитися про подальшу фінансову допомогу Україні під час позачергового саміту Європейської ради, який розпочнеться 1 лютого.

Не підписали звернення лише "Ліві" та ультраправа євроскептична група "Ідентичність та демократія" (ID).

"Ми, президенти основних політичних груп в Європарламенті, єдині в заклику до всіх глав держав і урядів ЄС (...) прийняти рішення, необхідні для вирішення надзвичайних проблем, що постали перед Україною", – йдеться в декларації, підписаній президентами груп.

Хоча лідерам Євросоюзу вдалося обійти опозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і домовитися про початок переговорів про вступ до ЄС з Києвом, 15 грудня Орбан наклав вето на виділення Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги, що поставило під сумнів здатність Європи надавати постійну підтримку.

У чіткому посланні до Орбана президенти групи наголошують, що "подальші затримки або щорічні вето не є варіантом".

"Ми закликаємо Європейську раду та держави-члени виконати свої обіцянки, забезпечити ефективну і стійку довгострокову військову підтримку Україні та активізувати зусилля з доставки боєприпасів і військової підтримки, які так терміново потрібні українським силам оборони", – додається в посланні.

Напередодні позачергового саміту ЄС, на якому буде вирішуватися доля багатомільярдної допомоги Україні, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на критичній потребі досягти домовленості.

Як повідомлялося, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затвердженні виділення коштів.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.