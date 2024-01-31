Борель: Країни ЄС виділять Україні військової допомоги на 21 млрд євро в 2024 році

Європейські інституції і країни-члени ЄС взяли зобов’язання виділити Україні військову підтримку щонайменше на 21 мільярд євро, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн ЄС.

"Усі ми, держави-члени ЄС, європейські інституції до сьогодні надали Україні військового обладнання на 28 млрд євро. Це не прогнози і очікування, це реальність", – сказав він.

Боррель розповів, що на зустрічі міністрів запитали про зобов’язання на цей рік.

"Згідно зі списком, наданим державами-членами, йдеться про 21 млрд євро на військову підтримку України, закладених у бюджети на 2024 рік", – заявив топдипломат.

Боррель наголосив, що це мінімум, оскільки окремі держави-члени ще не представили цифри своєї підтримки.

"Але йдеться про 21 мільярд на цей рік у порівнянні з 28 мільярдами у попередні два роки", – наголосив він.

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте написали спільний лист, в якому закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.