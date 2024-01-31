Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія сьогодні, 31 січня, ухвалила рішення про приєднання до 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє уряд Швейцарії

"Федеральна рада на своєму засіданні 31 січня ухвалила додаткові санкції проти Росії. Це відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України. Тим самим Федеральна рада приєднується до Європейського союзу, який ухвалив 12-й пакет санкцій у грудні 2023 року" , - йдеться в заяві.

Зазначається, що нові заходи набудуть чинності 1 лютого. Раніше 21 грудня Швейцарія додала 147 фізичних і юридичних осіб до своїх санкційних списків.

Заборона на російські алмази та додатковий контроль над торгівлею товарами

Серед нових заходів - поетапна заборона на купівлю та імпорт російських алмазів. Таким чином, Швейцарія приєднується до заходів, узгоджених на саміті G7 6 грудня 2023 року, щоб позбавити Росію цього важливого потоку доходів.

Влада, відповідальна за реалізацію цих заходів у Швейцарії, працюватиме з відповідними секторами, щоб забезпечити координацію нових обмежень на міжнародному рівні та їхню ефективну реалізацію.

Що ще потрапило під заборону

Вводяться заборони на імпорт деяких товарів, що приносять значний дохід російській державі. Наприклад, заборонено купівлю та імпорт з Росії чавуну і скрапленого нафтового газу. Також розширюються списки заборонених товарів, які можуть зміцнити військово-технічний потенціал Росії або товарів, які можуть зміцнити російський промисловий сектор.

Ці нові заходи забороняють експорт і продаж до Росії хімікатів, літієвих батарей, деяких двигунів для безпілотних літальних апаратів, а також верстатів і деталей машин. Крім того, до списку компаній, на які поширюються обмеження на товари цивільного і військового призначення (товари подвійного призначення), додано більше організацій.

Заходи у фінансовому секторі та секторі послуг

У фінансовому секторі громадянам Росії та фізичним особам, які проживають у Росії, буде заборонено контролювати компанії у Швейцарії, які надають послуги криптоактивів. Існують також додаткові заходи з підтримки дотримання обмеження цін на російську сиру нафту і нафтопродукти та протидії спробам обійти обмеження.

Учасники ринку тепер зобов'язані обмінюватися деталізованою інформацією про ціни один з одним і з компетентними органами за запитом. Будуть введені нові вимоги до звітності та дозволів для моніторингу продажу танкерів, які можуть бути використані для обходу обмеження цін на нафту.

У сфері послуг зараз діє заборона на надання російським компаніям програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового проєктування і виробництва. Федеральна рада зробила винятки для надання послуг російським дочірнім компаніям швейцарських компаній.

Від чого у Швейцарії вирішили відмовитися

Дванадцятий пакет санкцій ЄС також включає вимогу про повідомлення про переказ коштів з ЄС від компаній, що базуються в ЄС, контрольованих росіянами, або фізичних чи юридичних осіб, створених у Росії. Федеральна рада поки що вирішила не запроваджувати цю вимогу.

Натомість вона доручила Федеральному департаменту економіки, освіти і досліджень спільно з Федеральним департаментом фінансів вивчити питання про те, чи слід запроваджувати вимогу щодо повідомлення у Швейцарії і як її можна структурувати. Зокрема, вони розглянуть, як вимога про повідомлення про перекази в треті країни може принести максимально можливу вигоду для ефективного здійснення санкцій у Швейцарії.

13-й пакет санкцій проти РФ

Європейський союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Згідно з даними Politico, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках нового пакету обмежень. Зокрема Чехія хоче включити обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.