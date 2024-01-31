Олещук подякував усім причетним за удари по аеродрому Бельбек у Криму

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто долучився до ударів по аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Раніше про ракетну атаку повідомляли самі окупанти, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Олещук у Telegram.

"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек!

Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!".

Також він опублікував відео із влучанням ракети по наземній цілі і вибухом.

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