Олещук подякував усім причетним за удари по аеродрому Бельбек у Криму
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто долучився до ударів по аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Раніше про ракетну атаку повідомляли самі окупанти, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Олещук у Telegram.
"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек!
Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!".
Також він опублікував відео із влучанням ракети по наземній цілі і вибухом.
Передісторія:
- Раніше у середу у Севастополі, біля Саків, у Феодосії, Роздільному та Гвадійському в окупованому Криму пролунали вибухи, окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та перекрила рух Кримським мостом.
- У кримських і російських пабліках почали публікувати фото і відео інверсійних слідів у небі над Сімферопольським районом.