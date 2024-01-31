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Олещук подякував усім причетним за удари по аеродрому Бельбек у Криму

Олещук подякував усім причетним за удари по аеродрому Бельбек у Криму
Фото: Скріншот

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім, хто долучився до ударів по аеродрому Бельбек в окупованому Криму. Раніше про ракетну атаку повідомляли самі окупанти, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Олещук у Telegram.

"А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек!
Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!".

Також він опублікував відео із влучанням ракети по наземній цілі і вибухом.

Передісторія:

  • Раніше у середу у Севастополі, біля Саків, у Феодосії, Роздільному та Гвадійському в окупованому Криму пролунали вибухи, окупаційна влада оголосила повітряну тривогу та перекрила рух Кримським мостом.
  • У кримських і російських пабліках почали публікувати фото і відео інверсійних слідів у небі над Сімферопольським районом.

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