Російські війська гатили по Нікопольщині артилерією, є постраждала

Сили РФ більше понад 10 разів скерували дрони-камікадзе та гатили артилерією по Нікопольському району на Дніпропетровщині, відомо про одну постраждалу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор накривав вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громади. Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі у лікарні, стан середньої тяжкості.

Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт, шість приватних осель. А ще понівечені декілька господарських споруд, вантажівка і трактор".

Крім того, Лисак повідомляє, що уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.

Нагадаємо:

Повітряне командування "Схід" повідомило, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено російську ракету Х-59.