Російське МЗС прокоментувало рішення суду ООН за позовом України

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало рішення Міжнародного суду ООН 31 січня за позовом України про порушення конвенцій про фінансування тероризму та расову дискримінацію, повідомляє Європейська правда.

У своїй заяві російське МЗС стверджує, що Міжнародний суд ООН "не пішов на поводу в Києва і принципово відмовився визнати Росію "державою-агресором", а також заперечив, що "ДНР" і "ЛНР" є терористичними організаціями.

Водночас там "із подивом зустріли висновок Суду" про порушення Росією зобов’язання за конвенцією про фінансування тероризму у двох випадках, де, як каже МЗС РФ, немає "ознак як "тероризму", так і його "фінансування".

У схожому ключі зовнішньополітичне відомство Росії висловилось і стосовно висновку Міжнародного суду ООН за конвенцією про ліквідацію форм расової дискримінації, стверджуючи, що "дискримінації щодо кримських татар і українців у Криму немає".

А встановлений судом факт обмеження викладання української у школах МЗС Росії назвало "досить спірним судженням", бо, мовляв, "вибір кримців навчатися російською мовою був суто добровільним".

Окремо там наголосили, що Суд ООН відхилив усі вимоги України щодо стягнення з Росії компенсацій.

Нагадаємо, позов України проти РФ стосувався порушення двох міжнародних конвенцій – про протидію фінансуванню тероризму й про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про суть позову детально читайте у статті: Суд ООН виніс перше рішення проти Кремля.