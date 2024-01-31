ГУР: Серед звільнених сьогодні полонених - десятки поранених та хворих

40 військовополонених, які були звільнені сьогодні, 31 січня, з російського полону, поранені та важкохворі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Стан повернутих військовослужбовців різний залежно від попередніх місць утримання, від того, звідки їх доставляли. Серед них було 40 поранених і важкохворих. Їх одразу забрали "швидкі". Полон — це завжди складно. Коли ми говоримо про державу-агресора, це точно не про європейське уявлення щодо дотримання правил утримання військовополонених" , – сказав он.

Юсов підкреслив, що реабілітація повернутих полонених буде ретельною і відповідатиме всім міжнародним та українським протоколам.

За його словами, що сьогоднішній обмін – це завершення обміну 24 січня, за винятком списку з 65 осіб, який оприлюднила Росія як начебто загиблих. За його словами, всі інші зі списку 24 числа – повернулись.

Він зазначив, що 207 оборонців, які повернулись, це чоловіки, серед полонених не було жінок і цивільних.

Крім того, представник ГУР подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу щодо обміну.

Як повідомлось, у середу, 31 січня, з російського полону повернули 207 українських військовослужбовців.