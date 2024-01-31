Нуланд упевнена, що Конгрес США проголосує за подальшу допомогу Україні

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для "виживання й процвітання" країни, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала у Києві 31 січня під час зустрічі з журналістами.

За словами Нуланд, "американський народ усвідомлює диво, якого Україна вже досягла, захищаючись від нинішньої зловісної російської агресії, й захоплюється ним".

"І вони (американці. – Ред.) також розуміють, що станеться, якщо ви не зможете й далі не просто вижити, а й процвітати. Тож я маю велику впевненість, що це розуміння буде відображене в голосуванні Конгресу за запит президента Байдена (про додаткове фінансування. – Ред.)", – додала посадовиця Держдепу.

Як відомо, в Конгресі США вже кілька місяців перебуває запит Білого дому на додаткове фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України. Затримка пов'язана із суперечкою між республіканцями й демократами про те, як потрібно стримувати нелегальну імміграцію на кордоні США й Мексики.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала Конгрес "діяти швидко" для надання додаткової підтримки Україні й попередила, що бездіяльність "подарує перемогу" президенту Росії Владіміру Путіну.