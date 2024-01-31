Нуланд обіцяє Путіну "приємні несподіванки" на полі бою в Україні

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд упевнена, що 2024 рік має важливе стратегічне значення для України та принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала у Києві 31 січня під час зустрічі з журналістами.

На питання про дискусії з українськими посадовцями щодо стратегії на 2024 рік Нуланд заявила, що залишає Київ "із більшим оптимізмом щодо єдності й рішучості, щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України".

"Також я залишаю з більшою впевненістю в тому, що – хоч Україна і зміцнює свою оборону – пан Путін отримає приємні несподіванки на полі бою, а Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи", – додала вона.

Також Нуланд вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для "виживання й процвітання" країни.

Європейські посадовці неодноразово наголошували на важливості 2024 року для України в контексті протистояння російській повномасштабній агресії.

Раніше стало відомо, що європейські інституції і країни-члени ЄС взяли зобов’язання виділити Україні військову підтримку щонайменше на 21 мільярд євро.