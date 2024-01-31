ЗМІ дізналися, чому Орбан не хоче вступу України до ЄС

На закритій зустрічі з угорськими депутатами у березні 2023 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкрив свою справжню причину спротиву вступу України до Європейського Союзу, пов’язану з впливом США, повідомляє Європейська правда.

Про це дізнався незалежний угорський проєкт журналістських розслідувань Direkt36,.

Орбан говорив про євроінтеграцію України на так званій Великій раді ЄС – угорському парламентському форумі, який скликається перед самітами Європейської ради й куди запрошують високопосадовців парламенту, включно з опозицією – 20 березня 2023 року.

За словами джерел Direkt36, Орбан тоді сказав, що вступ України створить новий "центр сили" в ЄС, у якому домінуватимуть Сполучені Штати й куди увійдуть країни Балтії, Польща й меншою мірою Румунія.

"Гляньмо на Білорусь, там усе ще можуть відбутись одна або дві кольорові революції", – додав прем’єр Угорщини.

Він розлого пояснював присутнім на Великій раді ЄС, як цей новий "центр сили" почне загрожувати впливу традиційних важковаговиків Євросоюзу – Франції та Німеччини. Орбан зізнався, що ділився цими побоюваннями з Емманюелем Макроном і Олафом Шольцом та пропонував альтернативу – об’єднання Парижа й Лондона з "Вишеградською четвіркою", але ті нібито не сприйняли її.

З промови Орбана також стало зрозуміло, що такий перерозподіл влади в ЄС його турбує, оскільки заважає його стратегічному баченню – зміщенню центру світової економіки в Азію. Він перерахував країни, з якими Угорщина хоче зміцнити відносини – передусім Китай та Індія і, після завершення війни, Росія.

Зрештою, прем’єр Угорщини заявив, що не вважає правильним, що "американці реагують на це, розколюючи світову економіку навпіл", й натомість "ми повинні мати можливість розвивати всі види відносин з усіма відповідно до наших власних інтересів".

Як додатково повідомили угорські ЗМІ, на тій же Великій раді ЄС Орбан визнав, що Будапешт не зможе перешкодити процесу вступу України в Євросоюз.

Раніше угорський прем'єр скаржився, що з приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка – у тому числі адресована Угорщині – дістанеться Києву.