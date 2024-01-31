Bloomberg: Україна попередила ЄС про критичну нестачу снарядів
Україна попередила своїх союзників, що вона стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розміщує на лінії фронту втричі більшу вогневу міць, повідомляє РБК-Україна.
Міністр оборони Рустем Умєров цього тижня написав своїм колегам з Європейського союзу, описуючи величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові напади Росії.
Він сказав, що Україна не може випускати понад 2000 снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1500 кілометрів, згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg. Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.
Дефіцит зброї
Дефіцит зброї в Україні з кожним днем стає більшим, додав Умеров і закликав своїх союзників по ЄС зробити більше для виконання свого зобов'язання поставити мільйон артилерійських снарядів.
Він сказав, що Україні необхідно принаймні відповідати вогневій потужності свого ворога.
"Зазвичай перемагає сторона, у якої більше боєприпасів для боротьби", - сказав Умеров, згідно з документом.
Скільки Україні потрібно снарядів на місяць
У середу ЄС визнав, що до березневого терміну поставить ледь половину обіцяних снарядів, вирішивши поставити ще майже 600 000 штук до кінця року.
Україні необхідно 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі. За оцінками Естонії, РФ може отримати майже вдвічі більше снарядів, при цьому з Північної Кореї надійшло близько мільйона снарядів.
Мільйон снарядів для України
У березні 2023 року країни ЄС домовились поставити Україні мільйон снарядів. Поставку хотіли завершити спочатку до кінця 2023 року, а потім до березня 2024 року. Втім, передача у встановлений термін так і не відбудеться, оскільки для цього не вистачає виробничих потужностей.
Як відзначав раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якщо Київ не отримаєнеобхідної кількості артилерійських боєприпасів з одного місця - працюватиме, щоб забезпечити постачання з інших джерел.
За словами глави Міноборони Естонії Ханно Певкура, передача обіцяного мільйона снарядів затримується до кінця 2024 року.