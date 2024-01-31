Bloomberg: Україна попередила ЄС про критичну нестачу снарядів

Україна попередила своїх союзників, що вона стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розміщує на лінії фронту втричі більшу вогневу міць, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр оборони Рустем Умєров цього тижня написав своїм колегам з Європейського союзу, описуючи величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові напади Росії.

Він сказав, що Україна не може випускати понад 2000 снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1500 кілометрів, згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg. Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.

Дефіцит зброї

Дефіцит зброї в Україні з кожним днем стає більшим, додав Умеров і закликав своїх союзників по ЄС зробити більше для виконання свого зобов'язання поставити мільйон артилерійських снарядів.

Він сказав, що Україні необхідно принаймні відповідати вогневій потужності свого ворога.

"Зазвичай перемагає сторона, у якої більше боєприпасів для боротьби", - сказав Умеров, згідно з документом.

Скільки Україні потрібно снарядів на місяць

У середу ЄС визнав, що до березневого терміну поставить ледь половину обіцяних снарядів, вирішивши поставити ще майже 600 000 штук до кінця року.

Україні необхідно 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі. За оцінками Естонії, РФ може отримати майже вдвічі більше снарядів, при цьому з Північної Кореї надійшло близько мільйона снарядів.

Мільйон снарядів для України

У березні 2023 року країни ЄС домовились поставити Україні мільйон снарядів. Поставку хотіли завершити спочатку до кінця 2023 року, а потім до березня 2024 року. Втім, передача у встановлений термін так і не відбудеться, оскільки для цього не вистачає виробничих потужностей.

Як відзначав раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якщо Київ не отримаєнеобхідної кількості артилерійських боєприпасів з одного місця - працюватиме, щоб забезпечити постачання з інших джерел.

За словами глави Міноборони Естонії Ханно Певкура, передача обіцяного мільйона снарядів затримується до кінця 2024 року.