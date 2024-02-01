Буданов не вважає Трампа прихильником Росії та Путіна

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що не вважає колишнього президента США Дональда Трампа прихильником російського диктатора Володимира Путіна.﻿ Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Буданова, він вважає Трампа "досвідченою людиною".

"Він багато разів падав і знову підіймався. І це дуже серйозна риса" , - сказав Буданов.

Він впевнений, що попри бажання Трампа скоротити підтримку України з боку США, союзники в Конгресі будуть протидіяти його зусиллям. Буданов відкинув ризик того, що США залишать Україну наодинці з холодом.

"Ми все одно очікуємо позитивного рішення. Сказати, що (Трамп - ред.) і Республіканська партія є прихильниками Російської Федерації - це повна нісенітниця" , - сказав голова ГУР.

Раніше Трамп заявив, що може зупинити війну Росії проти України. Для цього він хоче сісти за стіл переговорів з лідерами РФ та України.

Також колишній американський лідер пообіцяв передати Україні більше озброєння, якщо диктатор Володимир Путін не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться - забрати запаси