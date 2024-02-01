У Міноборони РФ заявили про атаку 11 українських безпілотників

Міноборони РФ заявило, що вночі та вранці 11 нібито українських безпілотників атакували чотири російських області, повідомляє Українська правда.

Російське відомство заявляє, що вночі та близько 06.30 за московським часом російська ППО перехопила і знищила 11 безпілотних літальних апаратів.

"Черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територією Бєлгородської (4 БпЛА) та Курської (1 БпЛА) областей" , – йдеться в повідомленні.

"Черговими засобами ППО перехоплено і знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями Бєлгородської (4 БпЛА) і Воронезької (2 БпЛА) областей" , – додали пізніше в Міноборони РФ.

Нагадаємо, Міноборони Росії заявляло, що вночі 31 січня над Псковською областю було збито український безпілотний літальний апарат.