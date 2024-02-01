Курс валют НБУ на 1 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 1 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 31 січня знизився до позначки 37.56 за 1 долар.
Євро подешевшав на 38 коп. до 40.71 за 1 євро.
Курс рубля знизився до рівня 4.19 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 35 коп. до 47.65 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 38 коп. до 43.53 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 2 коп. до 9.39 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.562 700
|EUR
|Євро
|40.706 700
|RUB
|Рубль
|0.418 740
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.646 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.525 700
|PLN
|Польський злотий
|9.393 500