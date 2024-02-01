Курс валют НБУ на 1 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 1 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 31 січня знизився до позначки 37.56 за 1 долар.

Євро подешевшав на 38 коп. до 40.71 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 4.19 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 35 коп. до 47.65 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 38 коп. до 43.53 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 2 коп. до 9.39 за 1 польський злотий.