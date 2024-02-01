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Росія за добу втратила 1000 військових і 33 артсистеми – Генштаб

Росія за добу втратила 1000 військових і 33 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1000 військових, 12 танків, 16 бронемашин, 33 артилерійські системи та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 386 230 (+1000) осіб,
  • танків − 6 322 (+12) од,
  • бойових броньованих машин − 11 773 (+16) од,
  • артилерійських систем − 9 228 (+33) од,
  • РСЗВ − 976 (+2) од,
  • засобів ППО − 663 (+0) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 136 (+36) од,
  • крилатих ракет − 1 847 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човни − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 267 (+36) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1 462 (+10) од.

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