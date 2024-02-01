Росія за добу втратила 1000 військових і 33 артсистеми – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1000 військових, 12 танків, 16 бронемашин, 33 артилерійські системи та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 386 230 (+1000) осіб,
- танків − 6 322 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 11 773 (+16) од,
- артилерійських систем − 9 228 (+33) од,
- РСЗВ − 976 (+2) од,
- засобів ППО − 663 (+0) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 136 (+36) од,
- крилатих ракет − 1 847 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човни − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 267 (+36) од,
- спеціальної техніки ‒ 1 462 (+10) од.