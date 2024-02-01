Росія за добу втратила 1000 військових і 33 артсистеми – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 1000 військових, 12 танків, 16 бронемашин, 33 артилерійські системи та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали: