У Держдепі заперечили, що Байден проти вступу України в НАТО
Державний департамент Сполучених Штатів заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена нібито виступає проти членства України в НАТО, повідомляє Європейська правда.
Про це на брифінгу з журналістами заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
На запитання журналіста, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.
"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", – зазначив він.