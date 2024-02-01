У Держдепі заперечили, що Байден проти вступу України в НАТО

Державний департамент Сполучених Штатів заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена нібито виступає проти членства України в НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу з журналістами заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

На запитання журналіста, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за, представник Держдепу відкинув ці твердження.