У ЗСУ прокоментували вчорашні вибухи в Криму: знайшли "прихисток" 5 ракет

Під час атаки на військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму вчора, 31 січня, "прихисток" знайшли п'ять ракет. Загарбники самі це визнали. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося" , - сказала Гуменюк.

Окрім того, за її словами, росіяни зізналися, що перед атакою не встигли розосередити льотний склад на аеродромі "Бельбек".

"Це підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим - це Україна і ми повертаємо своє" , - наголосила речниця.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, вчора, 31 січня, у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі. Також у пабліках писали про пожежу в районі аеродрому "Бельбек" після вибухів та роботи протиповітряної оборони.

Пізніше росіяни заявили про те, що Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Окрім того, у вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму. "А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації?" , - зазначив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

За його словами, її штатним місцем базування є аеродром "Бельбек".