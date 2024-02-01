Джонсон хоче розділити питання кордону та допомогу Україні – The Hill

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону з Мексикою та пов’язаного з ним додаткового фінансування для України "ймовірно" розділять через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики. Про це пише The Hill з посиланням на неназване джерело, що знає про хід цієї розмови, повідомляє Європейська правда.

За інформацією видання, Джонсон сказав, що рішення в кінцевому рахунку залежатиме від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті, про що він заявив спікерам парламентів країн Балтії.

Речник спікера Радж Шах у розмові з Semafor применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

Неясно, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.

Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Раніше Джонсон на пресконференції 30 січня заперечив, що його позиція щодо домовленості про захист кордону з Мексикою – пов’язана з додатковим фінансуванням для України – має на меті допомогти Дональду Трампу перемогти на виборах.

Перед цим він заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.

Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.

Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.