Ціни на нафту дорожчають після зниження напередодні

Ціни на нафту підвищуються в четвер після падіння напередодні на даних про зростання запасів у США, повідомляє Enkorr.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 за київським часом становить $80,84 за барель, що на $0,29 (0,36%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти здешевшали на $1,95 (2,4%) – до $80,55 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,3 (0,4%) – до $76,15 за барель. За підсумками попередніх торгів, вартість цих контрактів упала на $1,97 (2,5%) – до $75,85 за барель.

У січні ціни на нафту зросли вперше за 4 місяці на тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі й заходів у відповідь з боку США і їхніх союзників. Brent здорожчала протягом місяця на 6,1%, WTI – на 5,9%.

Минулими вихідними стало відомо про загибель трьох американських військових внаслідок атаки безпілотників на базу США в Йорданії. Трейдери чекають заходів у відповідь з боку США, побоюючись подальшого розростання конфлікту в регіоні.

"Загалом ринок зберігає обережність, очікуючи заходів Вашингтона у відповідь на атаку на базу в Йорданії, а також того, як далі реагуватиме Іран", – йдеться в огляді аналітиків ING, який цитує Market Watch.

Доповідь Міністерства енергетики США, опублікована напередодні, показала несподіване зростання запасів нафти в країні й збільшення видобутку.

Комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 1,23 млн барелів – до 421,91 млн барелів, повідомило Міненерго. Експерти, опитані Bloomberg, у середньому прогнозували зниження резервів на 1,1 млн барелів.

Видобуток нафти в США минулого тижня збільшився, перевищивши позначку 13 млн барелів на добу (б/д).