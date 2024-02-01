Нафта з РФ може потрапляти до США через Багамські острови – Bloomberg
Американський нафтопереробний завод імпортував 10 тисяч барелів російської нафти через термінал зберігання на Багамських островах. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.
За словами речника управління енергетичної інформації США Моргана Баттерфілда, нафта, доставлена у Вілмінгтон, штат Делавер, у листопаді, не порушила санкцій США, оскільки була експортована з Росії на Багамські острови до 8 березня 2022 року, коли почали діяти санкції. Він додав, що потім вона була змішана з іншою нафтою перед імпортом до США.
Згідно з даними ОВНС та митниці, партія прибула на нафтопереробний завод компанії PBF Energy Inc. у Делаверіі. За словами Баттерфілда, імпортер уточнив, що змішані барелі були частково російського походження.
Вантаж PBF відповідає санкціям США проти Росії, заявив Майкл Карлович, представник нафтопереробного заводу, не надавши інших подробиць.