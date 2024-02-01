Нафта з РФ може потрапляти до США через Багамські острови – Bloomberg

Американський нафтопереробний завод імпортував 10 тисяч барелів російської нафти через термінал зберігання на Багамських островах.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

За словами речника управління енергетичної інформації США Моргана Баттерфілда, нафта, доставлена у Вілмінгтон, штат Делавер, у листопаді, не порушила санкцій США, оскільки була експортована з Росії на Багамські острови до 8 березня 2022 року, коли почали діяти санкції. Він додав, що потім вона була змішана з іншою нафтою перед імпортом до США.

Згідно з даними ОВНС та митниці, партія прибула на нафтопереробний завод компанії PBF Energy Inc. у Делаверіі. За словами Баттерфілда, імпортер уточнив, що змішані барелі були частково російського походження.

Вантаж PBF відповідає санкціям США проти Росії, заявив Майкл Карлович, представник нафтопереробного заводу, не надавши інших подробиць.