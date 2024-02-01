Зеленський може звільнити Залужного до кінця тижня – CNN

Президент Володимир Зеленський може оголосити про звільнення головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного уже найближчими днями. Після цього мають призначити нового головкома ЗСУ. Про це розповіли джерела видання CNN, повідомляє Ділова столиця.

Згідно з даними журналістів, президент України Володимир Зеленський має намір оголосити про відставку генерала Валерія Залужного. Рішення, яке, як очікується, буде ухвалене до 4 лютого, є наслідком розбіжностей у поглядах на війну.

Інсайдери CNN повідомляють, що обговорення, яке відбулося в понеділок в Офісі Президента за присутності міністра оборони України Рустема Умерова, привело Зеленського до висновку, що Залужний повинен бути звільнений від виконання своїх обов'язків. Атмосфера під час розмови була описана як спокійна, і в спробі знайти альтернативу президент запропонував генералу нову посаду. Однак Залужний відмовився від цієї пропозиції.

У відповідь на це Зеленський дав зрозуміти Залужному, що відмова від нової ролі не дозволить йому зберегти посаду головнокомандувача Збройних сил України. Видання підкреслює, що на посаду головнокомандувача розглядаються дві потенційні кандидатури: Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, і Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України.

Проте, писали західні ЗМІ, і Буданов, і Сирський почергово відмовилися від прропозицій президента.

За даними CNN напруга між президентом та головнокомандувачем ЗСУ зросла, коли Залужний описав війну з Росією як тупикову ситуацію в інтерв'ю та статті для журналу The Economist у листопаді 2023 року.