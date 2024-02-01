Держсекретар США готує нову поїздку на Близький Схід – AFP

Державний секретар США Ентоні Блінкен незабаром вирушить з новим візитом на Близький Схід. Про це AFP розповів неназваний американський посадовець, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовника агентства, Блінкен повернеться в регіон "найближчими днями".

Візит Блінкена у регіон відбуватиметься на тлі посилення переговорів щодо пропозиції зупинити наступальні операції Ізраїлю в Газі і звільнити заручників, утримуваних ХАМАС.

Це буде п'ята поїздка Блінкена в регіон з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС здійснили напад на Ізраїль.

Під час кожної поїздки держсекретар зазвичай відвідує як Ізраїль, так і низку арабських країн.

Поїздка Блінкена відбуватиметься в той час, коли Ізраїль і ХАМАС розглядають пропозицію заморозити бойові дії в обмін на звільнення заручників.

У понеділок Блінкен заявив, що є "реальна надія" на те, що він назвав "хорошою, сильною пропозицією" за посередництва Катару.

Востаннє американський держсекретар відвідував Близький Схід на початку січня. Він відвідав Туреччину, Йорданію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Єгипет та Ізраїль, а також побував на Західному березі річки Йордан і зупинявся в Греції.