У Байдена не обговорюють розділення питання кордону та допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена не обговорює з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю. Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Європейська правда.

"Це не те, що ми хочемо бачити. Ми хочемо, щоб додатковий запит на фінансування нацбезпеки просунувся уперед. Це те, над чим ми працюємо", – зазначила вона.

Жан-П’єр підкреслила, що президентська адміністрація наразі зосереджена на тому, щоб проєкт щодо нацбезпеки був схвалений в тому вигляді, в якому він є.

"Це одна з причин, чому ми проводимо дуже важливу двопартійну дискусію в Сенаті, щоб з'ясувати, що ми можемо зробити для безпеки кордонів, але ми хочемо, щоб цей додатковий запит до проєкту про національну безпеку просувався", – додала речниця Білого дому.

ЗМІ раніше повідомили, що спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону з Мексикою та пов’язаного з ним додаткового фінансування для України "ймовірно" розділять через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

Представники Республіканської партії вимагали від Білого дому рішучих заходів для стримування нелегальної імміграції на кордоні США й Мексики.

Через суперечки щодо того, які саме заходи потрібно вжити, у Конгресі застряг пакет додаткового фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів на потреби України.