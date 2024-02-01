США намагаються підготувати ґрунт для закінчення війни в Газі – WSJ

Американські парламентарі наполягають на укладенні угоди про припинення вогню, яка могла б зупинити війну в Секторі Гази досить надовго, щоб призупинити військові дії Ізраїлю і, можливо, закласти основу для більш тривалого перемир'я.﻿ Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За словами американських і арабських чиновників, обізнаних із перебігом переговорів, Ізраїль і ХАМАС розглядають можливість укладення угоди, що складається з трьох частин, яка передбачає звільнення заручників у Газі, починаючи з шеститижневого припинення вогню.

Згідно з проєктом угоди, розробленим цього тижня керівниками міжнародних розвідок у Парижі, на наступних етапах також мають припинитися бойові дії та звільнити більше заручників.

Американські переговорники на чолі з директором Центрального розвідувального управління Вільямом Бернсом стверджують, що Ізраїлю буде важко відновити війну з нинішньою інтенсивністю після тривалої перерви, кажуть чиновники.

США також повідомили колегам по переговорах, що Ізраїль розглядає ідею переходу до фази - після звільнення всіх заручників - протягом якої основні операції будуть більш обмеженими, включно з авіаударами по Газі, додали чиновники.

"Ми розглядаємо тривалу паузу як мету. Як довго - це частина обговорення, але довше, ніж те, що ми бачили в листопаді, а це був приблизно тиждень" , - сказав прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами Кірбі, адміністрація президента США Джо Байдена сподівається, що всі сторони погодяться на припинення бойових дій, що дасть змогу вивести заручників із Гази та доставити туди більше гуманітарної допомоги.