Прем’єр Нідерландів оптимістичний щодо розблокування 50 млрд євро для України

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що налаштований оптимістично щодо розблокування фінансування для України в обсязі 50 млрд євро між 27 країнами ЄС. Про це він сказав у Брюсселі журналістам перед початком спеціального саміту, повідомляє Європейська правда.

"Я вірю, що ми маємо дійти згоди сьогодні між 27-ма країнами, включно з Угорщиною. І я обережно оптимістичний, що ми зможемо це зробити разом з Будапештом" , – зазначив Рютте.

За його словами, наразі щодо цього питання є багато перемовин, але остаточно ще нічого не вирішено.

"Неможливо вникнути в кожне побажання (угорського прем'єра) Віктора Орбана, тому що в мене є свої власні побажання, які... набагато цікавіші. Зрештою ми якось повинні знайти рішення, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити сьогодні" , – резюмував Рютте.

Нагадаємо, Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.