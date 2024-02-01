Міністр оборони Німеччини "ситий по горло" дискусіями про Taurus для Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час обговорення бюджету в Бундестазі роздратовано відповів на питання про можливість поставок Україні ракет Taurus, повідомляє Європейська правда.

У публікації n-tv йдеться про те, що Пісторіус сказав, що "ситий по горло" дебатами щодо можливості таких поставок.

За його словами, дискусія точиться виключно навколо конкретної системи озброєнь – "так, ніби йдеться про те, чи постачаємо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи і відповідальності за прийняття цього рішення самостійно".

Німецька газета Handelsblatt раніше повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини.

Згідно з ідеєю, Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж та Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.

Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін ракетами із союзниками по НАТО.

Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.