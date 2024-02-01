Close button

Міністр оборони Німеччини "ситий по горло" дискусіями про Taurus для Україні

Міністр оборони Німеччини "ситий по горло" дискусіями про Taurus для Україні
Фото: Olaf Kosinsky

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час обговорення бюджету в Бундестазі роздратовано відповів на питання про можливість поставок Україні ракет Taurus, повідомляє Європейська правда.

У публікації n-tv йдеться про те, що Пісторіус сказав, що "ситий по горло" дебатами щодо можливості таких поставок.

За його словами, дискусія точиться виключно навколо конкретної системи озброєнь – "так, ніби йдеться про те, чи постачаємо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи і відповідальності за прийняття цього рішення самостійно".

Німецька газета Handelsblatt раніше повідомила, що Велика Британія запропонувала поставити Україні більше своїх крилатих ракет Storm Shadow в обмін на Taurus від Німеччини. 

Згідно з ідеєю, Британія чи Франція могли б отримати Taurus зі складів Збройних сил Німеччини. Натомість Париж та Лондон могли б передати до України більше своїх крилатих ракет, які вони вже постачають.

Видання Spiegel з посиланням на джерела повідомило, що Німеччина розглядає свою участь у постачанні крилатих ракет в Україну, якщо відбудеться обмін ракетами із союзниками по НАТО.

Водночас глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що йому нічого не відомо про пропозицію Британії провести обмін ракетами.

Новини

Популярні теми форуму

analytics