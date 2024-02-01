Британська розвідка розповіла про подальшу долю залишків "вагнерівців"

Розвідка Великої Британії проаналізувала дані про подальшу долю залишків групи Вагнера, які воювали в Україні, а влітку минулого року спробували здійснити заколот в РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 1 лютого.

Як зазначили у відомстві, три штурмові загони "Вагнера" були включені у нове добровольче формування Росгвардії.

В огляді нагадали, що 25 грудня 2023 року президент РФ Владімір Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії сформувати власне добровольче формування.

У розвідці припускають, що нові добровольчі загони Росгвардії будуть розгорнуті в Україні та Африці.

Як повідомляється, Росгвардія пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні та дев'ятимісячні для служби в Африці.

"Включення колишніх штурмових загонів "Вагнера" до складу Добровольчого корпусу Росгвардії з високою ймовірністю вказує на те, що "Вагнер" був успішно підпорядкований Росгвардії, що посилює контроль російської держави над угрупованням Вагнера", – йдеться в огляді.