Туск: Євросоюз втомився не від України, а від Орбана

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його інтуїція підказує йому, що врешті-решт країни ЄС знайдуть аргументи, щоб переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана розблокувати фінансування для України в обсязі 50 млрд євро. Про це він сказав журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

"Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України" , – зазначив Туск.

За його словами, він не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" від Орбана. Очільник польського уряду додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.

"Віктору Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Це чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує мені, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана" , – наголосив Туск.

Польський прем'єр висловив думку, що в середньостроковій перспективі "ми маємо більше думати, можливо, не про жорсткі заходи, але про більш чіткі наслідки" щодо Угорщини.